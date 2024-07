Convenção aclama Rafael Piovezan para reeleição em Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Rafael Piovezan foi aclamado como candidato à reeleição para o cargo de prefeito de Santa Bárbara d’Oeste nas eleições municipais de 2024. A candidatura foi definida em convenção realizada na noite desta sexta-feira (26), reunindo os partidos PL, Republicanos, Avante, Democracia Cristã, Mobiliza, MDB, PRD, PP e Solidariedade. Rafael Piovezan terá Felipe Sanches como candidato a vice-prefeito.

Rafael Piovezan tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos. Formou-se em Ciências Biológicas pela Unesp Rio Claro, sua verdadeira vocação. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em Zoologia, pela Unesp, publicando artigos científicos nas mais renomadas revistas científicas do Brasil e do mundo. É revisor da Revista Brasileira de Entomologia, Journal Vector Ecology, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical entre outros periódicos da área. Começou a trabalhar cedo, com usinagem mecânica, foi bancário e biólogo concursado da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Foi professor de Faculdade nos cursos de Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia. Também é orientador de Mestrado Profissional da Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi secretário de Meio Ambiente e diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Em 2016, foi eleito vice-prefeito e acumulou as funções de diretor-superintendente do DAE no período. Em 2020 foi eleito prefeito de Santa Bárbara d’Oeste com 43,15% dos votos válidos (39.519 votos).

“É com sentimento de orgulho e de gratidão, por tudo que nossa cidade representa, que dedico esse momento a todos. Seguiremos juntos mais uma vez! Nestes quatro anos vivi uma experiência que jamais imaginei: cuidar da nossa querida Santa Bárbara d’Oeste. Ao lado de cada pessoa, que junto conosco desejou o melhor, construímos uma cidade próspera e acolhedora. Deixamos para trás grandes desafios e olhamos com coragem para os novos que temos pela frente. Hoje a nossa cidade é reconhecida em diversas áreas como referência! Saúde, Educação, Segurança, Emprego, Cultura, Saneamento e Qualidade de Vida são alguns dos aspectos que nos colocaram entre os melhores municípios do Brasil. A trajetória de cuidado que tivemos nesses anos se soma à força do trabalho e ao desejo que cada barbarense colocou nas suas ações. Esse esforço conjunto nos permitiu avançar, encontrando um caminho de desenvolvimento. Tabus que se estendiam por anos foram superados. E a nossa maior satisfação é poder dizer que fizemos isso juntos”, comentou.

“Agora, novas oportunidades se apresentam. Podemos sonhar com coisas que nem passavam pelas nossas cabeças anos atrás e temos a possibilidade de pensar em serviços com mais qualidade, ampliando e aperfeiçoando cada um, contribuindo para melhorar a vida de todos. O orgulho e a gratidão nos motiva ainda mais para trabalharmos por Santa Bárbara, olhando nos olhos das pessoas, compartilhando a seriedade que sempre tivemos com o serviço público. Farei questão de dividir com cada um, em todas as oportunidades, os melhores sentimentos e o carinho pela nossa querida cidade. Foi isso que sempre nos motivou a trabalhar por todos que aqui construíram as suas histórias”, acrescentou Rafael Piovezan.