DAE conclui instalação de videomonitoramento na unidade de Captação de Água

Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu a instalação do sistema de videomonitoramento na Captação de Água no Rio Piracicaba. Ao todo, oito câmeras farão a vigilância no local. Com essa etapa executada, o sistema já cobre quase 100% das unidades da autarquia, restando apenas os reservatórios que estão sendo ampliados (Cidade Jardim e Vila Santa Catarina).

Os equipamentos já foram instalados na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto da Praia Azul, na ETA – Estação de Tratamento de Água, na sede do DAE, no pátio de caminhões e nos outros doze reservatórios de água.

O investimento no sistema inédito é de R$1.899.900,00. O videomonitoramento reforça a segurança nas unidades com 150 câmeras fixas, 4 câmeras Speed Dome (câmera com zoom óptico capaz de se movimentar por 360º e controlada de forma remota), sensores de presença, alarme e controle de acesso aos reservatórios, por meio de interfone com câmera.

“Precisamos garantir segurança no abastecimento. Furtos, roubos, depredação, que causavam prejuízos e consequências para toda a cidade, que é a falta de água, serão coibidos com esse sistema”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

Confira os locais de implantação do novo sistema:

Videomonitoramento – sensor de presença com alarme e controle de acesso

Reservatório 01 (Rua São Miguel, Vila Belvedere)

Reservatório 02 (Praça Liraucio Gomes, Centro)

Reservatório 03 (Avenida de Cillos, Jardim São Pedro)

Reservatório 04 (Rua Vicente de Carvalho, Vila Amorim)

Reservatório 05 (Rua Itaúna, Jardim Ipiranga)

Reservatório 06 (Avenida de Cillo, Cidade Jardim)

Reservatório 07 (Rua Áustria, Santa Maria)

Reservatório 08 (Rua Pindaré, São Roque)

Reservatório 09 (Avenida de Cillo, Parque Novo Mundo)

Reservatório 10 (Rua Pedro Perissinoto, Jardim Luciene)

Reservatório 11 (Avenida José Meneghel)

Reservatório 12 (Rua Henrique Brechmacher, Jardim Brasil)

Reservatório 13 (Rua Sahid Maluf, Chácara Letônia)

Reservatório 14 (Rua Vicenzo Sardelli, Praia Azul)

Videomonitoramento

ETE Praia Azul (Caminho da Servidão, Chácara Santa Lúcia)

ETA (Praça Fernando Costa, Cordenonsi)

Captação de Água (Avenida Lírio Correa)

Sede (Rua dos Estudantes, Cordenonsi)

Pátio de caminhões (Rua São Sebastião)