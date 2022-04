Dell Anno Americana recebe exposição “Origens: uma viagem da fotografia à gastronomia”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Dell Ano de Americana recebe até o dia 23 de abril a exposição com o tema “Origens: uma viagem da fotografia à gastronomia”, em comemoração ao Dia Do Índio, celebrado nesta terça-feira, 21.

A exposição reúne fotografias de Manu Pivatti, fotógrafo e jornalista formato pela PUC que já esteve em 15 expedições em áreas indígenas do país. Peças doadas pelos povos indígenas ao fotógrafo também fazem parte do acervo.

O start da exposição, realizado nesta segunda-feira(18), contou com uma imersão à culinária indígena com pratos preparados AlanSalheb, natural do Pará, é Gerente Comercial da Dell Anno Americana e Chef de cozinha por formação, no IGA. Dentre suas especialidades, estão: a gastronomia Italiana, Árabe, Norte/Nordestina e Contemporânea.

Por fim, a curadoria do evento ficou por contada @ultravioletaarquitetura, que trouxe um olhar sensível para a seleção das obras a serem expostas, priorizando imagens que despertem sensações.

A exposição “Origens: uma viagem da fotografia à gastronomia” será uma experiência enriquecedora de corpo e espírito que a Dell Anno Americana entregará ao público.