Dia Roxo: FAM recebe evento sobre Epilepsia no sábado, dia 25.

A FAM – Faculdade de Americana recebe no próximo sábado, dia 25 – das 9h às 12h – o evento: “Epilepsia – Conectando Pessoas ao Conhecimento”. Com a participação de profissionais da saúde e do direito, o evento conta com 4 palestras sobre diagnósticos, reabilitação, direitos da pessoa com epilepsia e tratamentos, entre outras discussões. O evento é gratuito e aberto ao público. O evento tem apoio da Organização PurpleDay Apoie, Mães da Epilepsia e FAM.

Para realizar as inscrições basta acessar o site: https://www.famportal.com.br/fam/fam/dev/externo/eventos/?pg=Evento&id=151 . Alunos FAM devem realizar as inscrições via portal acadêmico.



O evento é promovido por Barbara Luzardi, aluna do nono semestre do curso de Direito da Instituição, que teve seu filho, Giovanni, hoje com 9 anos, diagnosticado aos dois anos com epilepsia. “Neste evento nós abordaremos a conscientização sobre pessoas com epilepsia, suas necessidades e direitos básicos. Esta doença acomete 50 milhões de pessoas no mundo todo. Quem não tem a doença não sabe as dificuldades que as pessoas passam, e que tem quase nem sempre sabe os direitos que ela tem”, comentou Bárbara.

Conheça os temas das palestras e os palestrantes:

TEMA: Do diagnóstico ao tratamento.

PALESTRANTE: Dra. Daniela Bezerra (Neuropediatra)

TEMA: Desafios da reabilitação das pessoas com epilepsia.

PALESTRANTE: Nadégi Guisso (Fisioterapeuta)

TEMA: Quais são os direitos das pessoas com epilepsia.

PALESTRANTE: Dra. Ana Paula Oliveira (advogada previdenciária).

Participe e venha com uma peça de roupa na cor roxa.

Durante o evento serão realizados sorteios com o apoio das empresas: Churrascaria Grill Sul Americana, Camila Pieri Stúdio, Emanuelle Maria Ateliê, Lavie Physio, Lojas Pé Quente, Lukafé, Ekim, Flor & Ser, Promaq Papelaria, Fino Sabor, Cynra e MCDonalds.

Epilepisia

Em 26 de março, anualmente, as pessoas ao redor do mundo são convidadas a usar a cor roxa – é um dia de esforço internacional dedicado ao aumento da conscientização sobre a epilepsia.

O Purple Day (Dia Roxo) foi criado em 2.008, por Cassidy Megan, uma criança canadense com nove anos de idade na época. Com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia (EANS), Cassydi escolheu a cor roxa para representar a epilepsia, por achar que a flor de lavanda, frequentemente associada com a solidão, representava os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se ficarem restritos, a crise será chamada parcial; se envolverem os dois hemisférios cerebrais, generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas relativamente evidentes de epilepsia, não significando que o problema tenha menos importância se a crise não for tão aparente.

