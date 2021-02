Diretor do DAE é ouvido na câmara sobre falta de abastecimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram dois projetos de lei e acataram um veto durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (4) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. A sessão contou com a presença do superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Carlos César Gimenez Zappia, que foi convocado pelos parlamentares para prestar esclarecimentos sobre problemas de falta de água no município.

Durante o debate, os vereadores apresentaram questionamentos sobre temas como troca da rede de água, desabastecimento recorrente em vários bairros da cidade e investimentos em infraestrutura, além de pedir um posicionamento do DAE sobre a previsão para solução dos problemas.

De acordo com Zappia, o DAE tem conhecimento das reclamações da população e o trabalho de reestruturação trará resultados ao longo do tempo. “O DAE ficou esquecido por mais de 20 anos. Não se investiu em reservatório, troca de redes, captação. Na minha casa também falta água, eu entendo. Mas é um trabalho lento, que está sendo feito diariamente e, uma vez concluído, trará reflexos positivos que a população vai perceber. Pedimos paciência porque o DAE está investindo e tenho certeza que em breve estaremos devolvendo para toda a cidade de Americana a qualidade no serviço que a população merece e que já oferecemos no passado”, comentou.