Dois corpos são encontrados em Americana e Santa Bárbara

Nesta sexta-feira, a Polícia Militar encontrou o corpo em decomposição de uma mulher em uma residência desocupada no Jardim São Paulo, em Americana.

O corpo estava ao lado de uma cova e foi identificado por vizinhos como sendo de Raquel, uma mulher conhecida na região. Os moradores informaram que o local era frequentemente utilizado por pessoas em situação de rua. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

Em um incidente separado, a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste localizou o corpo de um homem em uma praça no Jardim Esmeralda. A vítima foi identificada como Gederson Mosquim, de 44 anos. De acordo com a Guarda Municipal, durante a madrugada, informações indicaram que um carro havia deixado o corpo no local. A morte foi constatada no local e até o momento nenhum suspeito foi preso. As autoridades estão investigando o caso.