Dono de bar nega racismo: “Tenho cunhado negro, avô materno negro”

O empresário de Americana, Guga Nardini Neto, detido na noite deste sábado(6), após uma confusão no bar Armazém 110, em Americana, negou a acusação de racismo.

Ouvido pelo Portal de Americana, Guga disse que apenas quer trabalhar e negou que cometeu injúria racial ou racismo contra um guarda municipal. “Não abrimos quando não era pra abrir. Estamos tentando fazer o negócio certo ali é nosso ganha pão. Ninguém é filhinho de papai igual o pessoal diz ai nos comentários”, disse.

De acordo com a GAMA (Guarda Armada Municipal de Americana), durante um patrulhamento pela região, foi identificada uma caminhonete modelo Hillux parada sobre a faixa de pedestres próxima ao bar. Na versão da guarda, durante o procedimento para realizar o guinchamento do veículo o empresário teria saído do interior do estabelecimento e xingado um dos guardas de “neguinho safado” e dito palavras de baixo calão. Guga nega.

Ao Portal, o proprietário do bar disse que isso não ocorreu e que não houve resistência na prisão. “Acho que foi ânimos exaltados dos dois lados e acabou levando ao que aconteceu, mas de maneira nenhuma eu estava ali pra ofender ou atrapalhar ó serviço da guarda”, afirmou.

Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Americana, a guarda declarou que o empresário, após xingar e receber voz de prisão teria corrido para dentro do bar para que não fosse pego. No BO consta que foi necessário o uso de força moderada e algemas para que ele fosse encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.

Em nota encaminhada ao Portal e solicitado o direito de resposta, Guga negou racismo e disse que possui parentes e amigos negros. Ele também afirmou que o agente que teria afirmado que sofreu racismo não é negro. “Sempre fui ativo e bem posicionado sobre a luta contra todo e qualquer preconceito. O agente que diz ter sofrido uma suposta injuria racial, não é negro. Os fatos serão esclarecidos perante as autoridades responsáveis”, disse.

Abaixo, como direito de resposta, o Portal de Americana publica na íntegra e sem correções a nota enviada pelo empresário.

“Sou uma pessoa do bem, sou empresário e vivo dos meus negócios faz 10 anos, não sou uma pessoa racista jamais. Tenho cunhado negro, avô materno negro, uma inifinidade

De amigos negros também. Estaria eu cometendo um crime contra minha propria familia e meus amigos ?? Isso é desculpa pra quem agiu com despreparo e violencia. Sempre fui ativo e bem posicionado sobre a luta contra todo e qualquer preconceito. O agente que diz ter sofrido uma suposta injuria racial, não é negro. Os fatos serão esclarecidos perante as autoridades responsáveis.

Gostaria apenas de poder trabalhar como todos os outros estabelecimentos do meu setor, abertos e tranquilos e sem a guarda intimidar os meus clientes com giroflex ligados, excessos de viaturas paradas em

Um mesmo lugar, bloqueando o transito, enquanto deveriam estar rodando, sem

Necessidade alguma. O Armazém é um lugar que prezamos pelo RESPEITO por todas as pessoas, não fazemos distinção alguma e todos que Aqui frequentam sabem disso”. Assina a nota Guga Nardini Neto.