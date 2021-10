Duna estreia no cinema Multiplex de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre os destaques desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o filme “Duna”.

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, afim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.

SALA 1

– FAMÍLIA ADDAMS 2 (Dub)

Sáb., Dom., Seg., Ter.: 15h00

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 17h30

– VENOM (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter.,: 19h20 – 21h20

– ETERNOS (Leg)

Qua.: 20h20

SALA 2

– RON BUGADO (Dub)

Sáb., Dom., Seg., Ter.: 14h30

– ESPÍRITOS OBSCUROS (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 17h00

– ESPÍRITOS OBSCUROS (Leg)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 21h00

– FAMÍLIA ADDAMS 2 (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 19h00

SALA 3

– VENOM (Dub)

Sáb., Dom., Seg., Ter.: 14h00

– DUNA (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 16h00

– DUNA (Leg)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 21h00

– ESPÍRITOS OBSCUROS (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 19h00

SALA 4

– HALLOWEEN (Dub)

Sáb., Dom., Seg., Ter.: 14h10

– RON BUGADO (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua.: 16h10

– HALLOWEEN (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter.,: 18h20

– DUNA (Dub)

Qui., Sex.,Sáb., Dom., Seg., Ter.: 20h20

– ETERNOS (Dub)

Qua.: 19h40