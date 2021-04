É falsa a mensagem que divulga vagas de emprego em construtora do Assaí

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mensagem com supostas vagas de emprego na construtora que fará o prédio do Assaí Atacadista começou a circular nos últimos dias. A mensagem que foi compartilhada nas redes sociais e no WhatsApp ganhou força após a rede anunciar uma unidade em Santa Bárbara d’Oeste (leia aqui).

Porém, de acordo com a checagem do Portal de Americana, a informação é FALSA. A mensagem diz que a construtora identificada como “Engemax” vai contratar 150 pessoas para diversas vagas. Um número de WhatsApp e um e-mail aparecem no texto.

O Portal identificou que mesma mensagem é compartilhada desde 2017, apenas com a mudança do telefone. O e-mail fornecido é falso, assim como o número que acompanha o texto.

A rede atacadista ainda não anunciou como será feita a contratação de profissionais para a construção do prédio, nem mesmo na operação de vendas.

É FATO

A rede Assaí Atacadista anunciou a vinda da empresa para Santa Bárbara d’Oeste. A nova loja será construída às margens da Avenida Santa Bárbara, na rua da Agricultura, em frente ao Tivoli Shopping.

Para a implantação do Assaí Atacadista em Santa Bárbara d’Oeste serão investidos R$ 60 milhões, com uma nova loja de 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados. Serão gerados cerca de 350 empregos durante a obra, que será iniciada na próxima semana, e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista para Outubro de 2021.