Eduardo Bolsonaro divulga “kit festa” com rosto do pai por R$149

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira (10), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), conhecido como filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aproveitou a comemoração de seu aniversário para divulgar os adereços de um kit temático com o rosto de seu pai. O congressista completou 39 anos e decidiu “presentear” os fãs e seguidores com essa novidade.

O kit que custa R$ 149,90 está disponível para venda no site oficial da Bolsonaro Store, uma loja on-line que comercializa produtos personalizados relacionados ao ex-chefe do Executivo, estão nas cores verde e amarela, em alusão à bandeira nacional.

O kit inclui um topo de bolo, um chapeuzinho, um painel de tamanho 100x70cm com o rosto de Bolsonaro, sete unidades de enfeite de bolo, 25 unidades de topo de doce e 30 unidades de porta docinho.