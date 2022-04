Em novo recorde, Portal de Americana alcança 19 milhões de pessoas em março

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Portal de Americana fechou o mês de março com um novo recorde de alcance em suas redes sociais. De acordo com os dados da Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, no mês passado o alcance do Portal foi de mais de 19,4 milhões de pessoas nas duas redes.

O maior número foi no Facebook, onde as publicações do site alcançaram 16.543.344 de pessoas. Já no Instagram, as postagens e stories foram vistas por 2.928.647 contas.

Outra métrica atingida pelo Portal foi de engajamento com as postagens. De 7 a 13 de março, houve 1,1 milhão de contas engajadas com as notícias compartilhadas pelo site. O engajamento é medido pela quantidade de pessoas que comentam, curtem ou compartilham as postagens no Facebook.

O recorde anterior de engajamento do Portal era de de 1 milhão de pessoas.

“O número expressivo demonstra o interesse dos leitores pelo acesso rápido as notícias através das redes sociais. O Portal está atento as novas tendências e mantém a atualização diária nas redes com notícias locais e nacionais”, afirmou Will Moreira, editor do site.