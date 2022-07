Em resposta a indicação de Juninho Dias, prefeitura inclui linha de ônibus das 22h10 para o bairro Monte Verde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) recebeu ofício da prefeitura de Americana em resposta a uma indicação de sua autoria (nº 3251/2022) na qual solicitava ao Poder Executivo a ampliação no transporte coletivo municipal, incluindo a rota do último ônibus com destino para o bairro Antonio Zanaga para abranger o bairro Monte Verde. Na resposta, a prefeitura inclui a linha de ônibus das 22h10 para a localidade.

A solicitação foi uma entre as sugestões voltadas ao transporte público protocoladas recentemente pelo vereador. “Mesmo estando há quinze quilômetros de distância do centro, há registros de moradores que já caminharam mais de três horas para chegar em casa por ter perdido o último ônibus, que atualmente sai do terminal às 19h20”, frisa Juninho.

“Aquela população sofre pela falta de regularização da terra, que afeta a qualidade de vida devido à ausência de escolas, unidade de saúde, praças, asfalto, a distância de supermercados, bancos e comércio, em geral. Enfim, tudo isso torna a rotina desses moradores mais difícil, mas nem por isso deixam de ir à luta, saem cedo para trabalhar e contribuem com a cidade. Agradeço à administração que não só acatou o pedido dos moradores como está acelerando e auxiliando a todos para resolver de vez a questão da legalidade daquela área”, completa o parlamentar.

Em ofício encaminhado ao vereador, a prefeitura, por meio da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, foi solicitado que o último ônibus da linha 114, que sai da Mathiensen às 22h10 em direção ao Zanaga, passando pelo terminal urbano, siga até o assentamento “Milton Santos” e que essa foi a saída prática para não afetar a quilometragem prevista em contrato, evitando aumento do valor da passagem.

Juninho destaca que com a ampliação do horário, os moradores terão novas oportunidades, podendo encontrar emprego em horário diversificado, buscar qualificação profissional ou mesmo viver a cidade no período noturno. “Sonho com uma cidade cada vez mais conectada, em que todos os moradores, independente de classe ou região, tenham acesso a todos os serviços e espaços”, salienta.