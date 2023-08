empresário de americana transforma kombi em plataforma para jogos de simulação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Colocar o jogador na pele de um piloto de corrida é uma das possibilidades de uma Kombi customizada e única no mundo com simulador profissional adaptada a esse modelo de veículo. Idealizada pelo empresário Renato Teixeira, a Kombi Gamer saiu do imaginário desse apaixonado por games para levar o universo dos jogos de simulação sobre rodas para festas, feiras, eventos, despertando a curiosidade e o ânimo para a diversão onde estacione.

O veículo passou por uma nova roupagem e foi totalmente customizado, com cockpit, volante e pedal profissionais, entre outras peças de corrida. Quem vive a experiência de pilotar nesse simulador fica diante de uma tela de 4K e 55 polegadas, posicionada acima do volante e que ocupa toda a visão panorâmica do jogador.

O investimento na customização do veículo foi uma forma de inovar no mercado dos games e esportes virtuais, o que tomou impulso quando o empresário, que já tinha montado em casa um ambiente de jogos, ganhou a Kombi como herança de um tio. “Ele sabia do meu gosto por games. Com o presente, veio a ideia de transformar o carro em uma plataforma para os jogos de simulação”, conta Teixeira.

As provas de competição são organizadas por um instrutor e adaptadas de acordo com a idade dos jogadores e a experiência de direção que possuem, podendo alternar entre circuitos com mais voltas ou mais compactos, provas mais técnicas e exigentes no traçado ou com nível iniciante de dificuldade.

O instrutor também dá as coordenadas iniciais sobre o jogo, para deixar a disputa mais acirrada e trazer a adrenalina das pistas para o simulador, com tudo que faz parte de um enduro.

Os jogos de simulação como os proporcionados pela Kombi Gamer são um gênero de competição que tem como ponto alto o realismo, levando ao mundo dos games o que se espera encontrar no mundo real em uma corrida de velocidade.

Todas as provas são cronometradas para levar ao pódio, no final do evento, os três jogadores com melhor tempo, com direito a medalhas personalizadas e foto de um momento que, certamente, renderá boas lembranças.