Endividado, dono do Madero se arrepende de apoio a Bolsonaro

No domingo (4), em uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo, o presidente do Grupo Madero, Luiz Renato Durski Junior, conhecido como chef Junior Durski, revelou profundo arrependimento em relação às suas críticas ao isolamento social adotado durante a pandemia da Covid-19.

Na ocasião, Durski havia declarado que o país não poderia parar por “cinco ou sete mil mortes”. Entretanto, durante a entrevista, ele expressou um claro remorso por suas palavras e afirmou que se arrepende de tê-las proferido.

