EXCLUSIVO: Santa Bárbara ganhará unidade do restaurante Paris 6

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste ganhará em breve mais uma opção gastronômica para a região. O empreendimento Villa Multimall (antigo Vic Center) acaba de assinar o contrato com a rede de restaurantes Paris 6, que abrirá sua unidade na cidade no mês de setembro.

De acordo com o apurado pelo Portal de Americana, com exclusividade, o contrato foi assinado nesta quarta-feira(30). O restaurante terá cerca de 140 metros quadrados e contará com um deck externo no setor gastronômico do mall.

O Paris 6 é conhecido nacionalmente e possui cardápio conta com pratos típicos de bistrôs e brasseries parisienses. Os nomes dos pratos do menu homenageiam personalidades de diversas áreas da cultura brasileira e dos esportes e são assinados pelo chef Isaac Azar.

A decoração dos restaurantes da rede é toda inspirada na Paris de 1920.



Até então, Campinas (foto) era a única cidade da região com um restaurante da marca que também possui unidades em Barueri, São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Curitiba, Nova Lima, Vitória e Brasília, entre outras capitais.