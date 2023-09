Evento open churrasco com show de Fernando e Sorocaba agita Piracicaba dia 30

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 30 de setembro, a cidade de Piracicaba, receberá, pela segunda vez, a experiência gastronômico-musical inigualável do Isso É Churrasco On Fire, da dupla Fernando e Sorocaba.

Uma tarde que promete um espetáculo dentro e fora dos palcos, com um open churras de carnes nobres e um cenário deslumbrante no Engenho Central. Prepare-se para um evento que combina o churrasco do Fernando e Sorocaba com música sertaneja a partir das 15h.

O Isso É Churrasco On Fire Piracicaba será um verdadeiro festival de sabores com o tradicional open churras, apresentando uma seleção diversificada de cortes premium, como picanha, costela, brisket e ancho, além de hambúrgueres suculentos e uma irresistível variedade de acompanhamentos, incluindo o tradicional pão de alho e deliciosas sobremesas.

O ponto alto da tarde será a apresentação especial de Fernando e Sorocaba, a renomada dupla da música sertaneja. Com uma performance de três horas, eles irão cativar o público com seus hits, sucessos inesquecíveis e sua energia contagiante.

O Isso É Churrasco On Fire não é apenas sobre música, comida e experiências únicas, o evento também oferece uma estrutura espetacular. Com dois palcos deslumbrantes, um dedicado ao show de Fernando e Sorocaba e outro para revelar os segredos do churrasco perfeito com a equipe On Fire. Uma das surpresas desta edição é a máquina de churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros de comprimento, equipada com pit smokers, grelhas, fornos combinados e até um fogo de chão giratório capaz de assar 40 costelas simultaneamente. Um verdadeiro paraíso para os amantes do churrasco.

“Ficamos felizes em trazer o Isso É Churrasco On Fire para Piracicaba mais uma vez. O ano passado já foi um sucesso, e esse ano será ainda mais”, afirma Fernando, com Sorocaba acrescentando: “Quem curtiu a edição no ano passado com certeza vai voltar este ano, e quem não conhece, essa é a chance de viver a experiência que só o Isso É Churrasco On Fire ” pode proporcionar”.

Não perca essa oportunidade de participar deste encontro inigualável de música e open churras em uma tarde inesquecível. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link: https://x.byma.com.br/event/64666afa1c1a770008574267.

Isso É Churrasco On Fire Piracicaba

Data: 30 de setembro

Local: Engenho Central – R. Gomes Carneiro, 1289 – Centro, Piracicaba – SP, 13419-165

Ingressos: https://x.byma.com.br/event/64666afa1c1a770008574267

Abertura: 15h

Open churras: 15h às 19h

Classificação: Livre (Menores somente acompanhados dos pais, e até 12 anos não pagam ingresso)