Fã de Silvio Santos, Thiago Brochi escolhe não seguir luto oficial em homenagem ao comunicador

Nesta terça-feira (20), durante a sessão da Câmara Municipal de Americana, as bandeiras nacional, estadual e municipal continuaram hasteadas normalmente, sem referência ao luto oficial decretado em homenagem ao comunicador Silvio Santos morto no final de semana. Apesar de ser reconhecido como um dos maiores fãs do apresentador na cidade, o vereador e presidente da Câmara, Thiago Brochi (PL), não determinou que as bandeiras fossem colocadas em posição de meia-haste.

No último sábado (17), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou luto oficial de sete dias, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou luto de três dias. Mesmo com as homenagens estaduais e federais, a Câmara de Americana manteve os pavilhões na posição tradicional.

Brochi também não usou sua prerrogativa como vereador para homenagear o comunicador com uma moção de pesar.

Ao ser questionado pelo Portal de Americana, Brochi afirmou que não determinou o luto por não haver um decreto municipal específico para a situação.

Já a Prefeitura Municipal de Americana, que manteve as bandeiras em meia-haste, informou que segue o que determina o decreto estadual.