Facebook volta a funcionar no Brasil

Após mais de cinco horas fora do ar, o Facebook voltou a funcionar na noite desta segunda-feira(4).

Através do Twitter, o diretor de tecnologia do Facebook, Mike Schroepfer, pediu desculpas aos usuários. O tuite também foi compartilhado pela conta oficial da empresa.

“Desculpas sinceras a todos os afetados pelas interrupções nos serviços do Facebook no momento. Estamos enfrentando problemas de rede e e as equipes trabalhando o mais rápido possível para depurar e restaurar o mais rápido possível”, disse.