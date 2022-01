Faculdade de Americana realiza “Prova de Bolsas FAM” com até 100% de desconto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana realiza no próximo dia 23 de janeiro, às 14 horas, mais uma edição da Prova de Bolsas da Instituição. A prova é online e consiste em uma redação. A prova oferece até 100% de desconto no curso todo. Acesse e saiba mais: fam.br. A inscrição é gratuita.

A FAM já ofereceu mais de 10 mil bolsas de estudos e contribui para a profissionalização de muitos jovens de Americana e região.

Através da Prova de Bolsas da Faculdade de Americana, Bruna Soares da Silva conseguiu 100% de desconto no curso inteiro e está realizando o sonho de criança. “Desde criança, sonhava em ser advogada, mesmo sem entender o que esse profissional fazia devido à pouca idade”, disse.

Assim como a maioria dos estudantes, Bruna tem sua rotina profissional, mas por questões financeiras cursar Direito era um sonho distante, mas deixou a diversão de lado e focou nos estudos. “Depois da inscrição, eu estudei todas as noites e finais de semana, alguns amigos comentaram que era difícil tirar 100%, mas com muita sorte, eu conseguiria 50%”, comentou.

O estudo deu resultado, Bruna foi contemplada com o maior desconto da Prova de Bolsas e é aluna da Faculdade de Americana, desde agosto de 2020. “Confesso que no domingo da prova, minha cabeça e minha fé mentalizava uma bolsa de 50%, quando recebi o resultado final, fiquei sem acreditar, mas vi que todo o esforço e energia tinha valido a pena, pra mim é um orgulho ser aluna bolsista da FAM”, comemorou.

No total, o candidato tem mais de 45 cursos de graduação, em diversas áreas do conhecimento. A FAM conta com a melhor estrutura com salas de aula, laboratórios,

Clínica Veterinária, além de um ensino na prática com professores atuantes no mercado de trabalho e vários eventos.

“Esta é a primeira prova de bolsas do ano. É a melhor oportunidade para aqueles que buscam um futuro profissional de qualidade com uma grande estrutura e um corpo docente de muita qualidade. A Bruna é mais um caso importante para nós entre tantas outras histórias que já passaram por nossas salas de aula”, disse o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.