FAM abre turma de pós em Marketing e Negócios

A Faculdade de Americana (FAM) está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação “lato sensu” em Marketing e Negócios, com início das aulas em 20 de agosto. O curso, que já tem turma confirmada, ocorrerá presencialmente às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30, duas semanas por mês, com duração de 18 meses.

Com a crescente busca por divulgar marcas na internet e pelo empreendedorismo digital, por meio das redes sociais, os negócios digitais estão e vão ficar por muito tempo nas empresas. Essa área não está ligada apenas diretamente ao departamento de marketing, mas também a outros departamentos como recursos humanos, comercial, entre outros.

O principal objetivo é a capacitação do alunos para compreender, analisar e atuar de forma eficaz no ambiente dinâmico dos negócios digitais. Através de uma abordagem interdisciplinar, os alunos estarão preparados para desenvolver e implementar estratégias de marketing inovadoras, utilizar ferramentas e técnicas digitais avançadas, tomar decisões orientadas em dados e liderar equipes e projetos neste contexto digital globalizado, atendendo às demandas e desafios do mercado contemporâneo.

Com isso, o curso de Pós-Graduação da Faculdade de Americana é direcionado para profissionais graduados em cursos de gestão, área comercial, comunicação e marketing e, também, por profissionais já graduados em outras áreas que buscam novos conhecimentos.

Para atender esse público, a FAM conta com professores altamente qualificados (mestres e doutores) e em cargos de destaque em suas áreas, projetos de cursos elaborados de acordo com a legislação vigente, além de toda infraestrutura necessária para atingir os objetivos propostos: Biblioteca, Laboratórios e demais dependências administrativas.

Saiba mais sobre o curso em info.fam.br/cursos/marketing-e-negocios/