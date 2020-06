FAM promove lives cheias de informações e dicas para relaxar

Com a digitalização cada vez mais implantada em nossa rotina, a necessidade de estar protegido contra possíveis ataques virtuais ao nosso banco de dados, tanto pessoal quanto profissional, se tornou obrigatório e assim evitar dores de cabeça.

Para discutir esse assunto, a Faculdade de Americana abre a semana de entrevistas com o professor e Mestre em Gestão de Redes de Telecomunicações, Edson Roberto Gazeta, que apresenta as novidades da área e a importância da atenção à proteção dos dados pessoais e empresariais.

Na terça-feira, dia 15, o assunto é fotografia com Azael Bild. Com a chegada das máquinas digitais e o acesso facilitado aos smartphones, que possibilitam fotos a cada dia com mais qualidade, o setor passa por transformações. Azael, uma das referências na área, discute esse tema e apresenta alguns trabalhos de fotografia publicitária.

“As mudanças no mundo da fotografia com tantos celulares, acredito que isso não atrapalha muito, porque trabalhamos com produções maiores”, disse Bild.

Na quarta-feira, dia 17, o professor Cesar Calderaro traz o tema “Tecnologia 5G – malefícios e benefícios para a sociedade”. Esta tecnologia é um novo padrão para os dispositivos móveis que trará mudanças tanto quantitativas quanto qualitativas na forma que as pessoas utilizam seus aparelhos.

Para fechar o ciclo de entrevistas da semana, a Faculdade de Americana recebe Rosine Mello que apresenta os benefícios do relaxamento com yoga. Aproveite essa entrevista para tirar um pouco do stress da semana.

As lives do FAM On são realizadas nas redes sociais da FAM sempre às 18h.