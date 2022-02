FAM retoma aulas presenciais e recebe mais de mil alunos calouros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana – FAM recebeu na noite desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, mais de 1100 alunos nos 35 cursos abertos no vestibular 2022.

O evento contou com a participação do corpo de coordenadores dos cursos e a direção acadêmica da Instituição.

Devido à pandemia, há quase dois sem a participação presencial dos alunos, a Instituição retomou, neste mês de fevereiro, as aulas presenciais de veteranos e o início dos calouros.

“Para nós é um momento muito importante, o corpo docente estava com saudade da sala de aula presencial, de poder compartilhar conhecimento, esperamos que os alunos estejam entusiasmados para este novo ciclo”, disse a diretora acadêmica, Célia Jussani.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para os alunos, a volta das aulas no modo presencial é um diferencial.

Em busca de um curso presencial, Pedro Santos, 20 anos, deu início ao curso de Administração e elogiou a recepção de calouros da Instituição. “A estrutura muito boa, professores são ótimos, a recepção muito boa. É o que eu estava buscando nessa volta presencial”, disse.

Letícia Genezini, 21 anos, aluna de biomedicina, disse estar contente com a volta ao modo presencial. “Estou bem contente em voltar presencialmente com as coisas, cancelei um outro curso em EAD, presencialmente é bem melhor”, comentou.

Gustavo Azzolini, diretor da Instituição, lembrou do trabalho realizado para receber os novos alunos. “Após dois anos é com muita alegria e trabalho que voltamos com as aulas presenciais, contando com o apoio dos alunos e colaboradores para a segurança de todos na rotina da Instituição”, comentou.

A FAM apresentou também o Trote Solidário que tem início no próximo dia 21 de fevereiro.

O vestibular FAM ainda esta aberto para o início neste primeiro semestre. Saiba mais: fam.br