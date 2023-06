Feira Ambiental de Americana atrai público 10 de mil pessoas, diz prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A 2ª FEAMA – Feira Ambiental Municipal de Americana, promovida neste domingo (4), atraiu um público rotativo de 10 mil pessoas que prestigiaram as diversas atividades realizadas no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O evento, que faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, contou com a participação de mais de 60 expositores e colaboradores.



As atividades foram abertas pelo prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, e pelo secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“A Feama é um sucesso e foi já incluída no calendário oficial do município para que possamos abordar os temas ambientais de forma que a população participe efetivamente das ações e tenha a oportunidade de conhecer de perto os diversos segmentos e projetos de sustentabilidade desenvolvidos em nosso município. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui trabalhando junto ao vice-prefeito Odir e a todos os secretários, que estão fazendo um bom trabalho para a população. Vamos continuar olhando para a frente, promovendo melhorias em todas as áreas. Americana está no primeiro lugar nos quesitos de meio ambiente e também de segurança do Estado de São Paulo e vamos levar este legado adiante. Viva o Meio Ambiente!”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Sabemos o quanto é desafiador a realização de um evento como esse, que nesta segunda edição se tornou um sucesso ainda maior. É disso que a Americana precisa para voltar a sorrir novamente, com a ações no meio ambiente, em obras, educação, saúde. Estamos no caminho certo e vamos fazer uma cidade ainda melhor”, disse Odir.

O público prestigiou shows, palestras, exposições de produtos orgânicos e de equipamentos sustentáveis, dança, teatro, desfile de moda sustentável, yoga, capoeira, kung fu, e contou com serviços como vacinação de animais, doação de filhotes, doação de mudas, venda de orquídeas e produtos orgânicos e sustentáveis, praça de alimentação, espaço kids, entre outras atrações.

“A primeira Feama já nasceu grande, um sonho realizado. Agora, na realização da segunda edição, só tenho a agradecer a missão dada pelo prefeito Chico para fazer este trabalho de conscientização e de educação ambiental junto à população. A Feama faz parte da Semana de Meio Ambiente, também comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente nesta semana e as ações e atividades prosseguem até o dia 8 de junho”, disse o secretário Fabio.

O secretário de Educação Vinicius Ghizini destacou o papel e a importância do engajamento das escolas na educação ambiental. “Com a realização da Feama, Americana está dando um exemplo de como a cidade pode avançar em educação ambiental, em desenvolvimento sustentável e na conscientização e as escolas tiveram um engajamento muito grande neste processo. A Feama é um orgulho para a cidade e, com a gestão do prefeito Chico Sardelli, Americana volta ao cenário das realizações de grandes eventos”, disse Ghizini.

A inclusão das escolas estaduais nos projetos municipais foi abordada pelo dirigente da Diretoria de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira. “A gestão do prefeito Chico Sardelli sempre promove a inclusão da rede estadual nos projetos municipais. A Feama é um evento muito importante, onde os alunos ensinam os adultos. Parabéns pelo evento. Americana é um exemplo!”, disse Haroldo.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e o presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Roberto Dellapiazza, também parabenizaram a prefeitura pela iniciativa, reforçando o apoio aos projetos ambientais, educativos e de inclusão.

Além das atividades promovidas na Feama, durante o evento foram anunciados os vencedores dos concursos “Água e Meio Ambiente equilibrado, direito de todos! Preservar é nosso dever” e do Campeonato Anual de Tampinhas Plásticas e Lacres, promovido pela APAE, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e demais parceiros.

