Feira das Nações de Santa Bárbara acontece a partir desta sexta-feira

Mais uma vez o Complexo Usina Santa Bárbara receberá uma programação diversificada e com entrada gratuita para todas as idades. A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), com shows musicais, intervenções circenses, espetáculos teatrais e apresentações de dança, tendo atrações principais Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo; respectivamente. Todas as informações podem ser acessadas no site culturasbo.com/feiradasnacoes

Serão mais de 28 horas de muita cultura, ambiente familiar, economia criativa, solidariedade, sustentabilidade e gastronomia em quatro palcos “Nações”, “Tradições”, “Armazém das Artes” e “Culturas”, além de duas ilhas de alimentação, acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e estacionamento gratuito, conforme estruturada detalhada abaixo.

Além das atrações, a programação do evento contará ainda com as experiências gastronômicas do México, Chile, Argentina, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos e Japão, tendo a Praça de Alimentação explorada por instituições sociais, como nas demais edições.

Participarão as entidades: Associação Vinde à Luz, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Guarda Mirim de Santa Bárbara, Centro Espírita Maria Goretti, Creche SOS – Serviço de Obras Sociais, Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara, Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia e Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – Apnef.

“Mais uma vez vamos trazer um grande evento em um espaço destinado às famílias, com divertimento, muita música e boa gastronomia, no Complexo Usina Santa Bárbara – que se tornou referência e se consolidou com a abertura dos barracões”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Todo mundo convidado para se divertir e poder aproveitar um ambiente muito bem organizado e qualificado, com toda a segurança e tranquilidade”, complementou.

31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

– Dia 10 de novembro, sexta-feira, das 19 às 23 horas

– Dia 11 de novembro, sábado, das 12 às 23 horas

– Dia 12 de novembro, domingo, das 12 às 22 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita