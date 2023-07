Felipe Neto comenta sobre acusação de Prior: ‘Nojo’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O influenciador Felipe Neto se pronunciou sobre a condenação do ex-BBB, Felipe Prior, sentenciado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. Ele critica o posicionamento de famosos que defendem o arquiteto e daqueles que ainda não se manifestaram sobre o caso. “A quantidade de famoso caladinho com o caso Prior. Depois vocês me perguntam por que eu tenho tanta dificuldade de fazer parte desse meio”, pontuou.

O influenciador tem comentado sobre o caso desde que o resultado doo processo foi divulgado na última segunda-feira, 10. Nas demais publicações, Felipe Neto não cita diretamente o nome de Prior, mas indaga o fato dele ainda ter seis milhões de seguidores nas redes sociais e reforça a ausência de colocação do público e colegas.

“Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer ‘ah mas…’ Agora, definitivamente, corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro PROVADO, fica do lado do estuprador Nojo.”

Felipe ainda ressaltou que ninguém é obrigado a se posicionar, apeas que já declarou algum tio de apoio. “Tem muito famoso aí que APOIOU estuprador publicamente e agora desapareceu… Sumiu. . Silêncio total. É muito difícil lidar com esse meio, tô falando pra vocês”, desabafou.

Vítima relata agressão

No último domingo, a mulher que acusa o ex-BBB de estupro deu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo, 16. “Sempre vai ser uma ferida aberta, infelizmente ela faz parte da minha história”, disse ela, hoje com 31 anos. “E o que eu posso fazer com ela hoje é mostrar para o mundo que nenhuma mulher merece ter uma ferida dessas.”

A mulher acusa Felipe Prior de tê-la estuprado em 2014, quando ele a deu uma carona de uma festa universitária até a casa dela, na zona norte de São Paulo. Ela conta que, mesmo machuada, ficou com medo que outras pessoas ficassem sabendo do ocorrido na época.

“Eu não queria que as pessoas me vissem, me enxergassem e pensassem nisso”, disse ao Fantástico. Ela relatou que foi ao médico com a mãe no dia seguinte, mas não quis fazer a denúncia de imediato. “Fui escondendo isso de mim mesma, achava que ia conseguir apagar isso da minha vida.”

Declaração

Nas redes sociais, Felipe Prior não aparece desde a data da condenação. Em nota oficial, os advogados do ex-BBB afirmam que ele ficou sabendo da sentença pela imprensa. Ele alega inocência