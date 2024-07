Festa “Sexta Infinita” se muda para a Villa 75 e promete uma experiência ainda mais incrível

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Sexta Infinita, a única label mix semanal que acontece há 1 ano e 3 meses em Americana, está se mudando para um novo local. Com adesão recorde do público, o evento agora será realizado na Villa 75, localizada na Avenida Paulista, 75, no centro de Americana.

O Que Há de Novo?

Ambiente Espaçoso e Moderno: A Villa 75 oferece um espaço climatizado, com som e iluminação digital de última geração, além de um palco 360º para uma experiência única.

Banheiros Altamente Higienizados: Priorizando o conforto e a segurança dos participantes, os banheiros do novo local são altamente higienizados.

Open Bar de Cerveja: O open bar começa às 21h e vai até 00h, oferecendo muita cerveja gelada.

Programação Musical Variada: O evento contará com os melhores hits de funk, pagode e sertanejo durante toda a noite.

Horário Estendido: A Sexta Infinita agora oferece uma hora a mais de festa, estendendo-se até às 5h, permitindo que os participantes aproveitem ao máximo, mesmo após outros eventos. Serão 8 horas de muita festa.

Line-up de Inauguração

Para a noite de inauguração, a Sexta Infinita preparou uma line-up especial com os seguintes artistas:

Grupo Tô Dahora

Rennan

Deu Braza

Robson Cruz

Witorugo Oliveira

DJ Fiapo

Promoções Exclusivas

Lista VIP: Válida até 00h.

Promoções para Aniversariantes: Ofertas especiais para quem comemora seu aniversário no evento.

Para mais informações e atualizações, siga o perfil oficial da Sexta Infinita no Instagram: @sexta_infinita.