Filho do ex-prefeito Omar Najar agride idoso e faz ameaça com arma

O filho do ex-prefeito Omar Najar, Abdo Neto, conhecido como Omarzinho, agrediu fisicamente um idoso de 64 anos e fez ameaças com uma arma de fogo na manhã desta segunda-feira (04), em Americana.

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, Omarzinho saiu de sua residência próxima ao Teatro Municipal Lulu Benencase, Jardim Girassol e reclamou da quantidade de ônibus que estavam parados perto da casa. Uma formatura do Proerd acontecia no teatro e os veículos que transportaram as crianças estavam estacionados no entorno. O local estava lotado de crianças.

Um dos motoristas chegou a mudar um dos veículos de lugar. Ao sair do ônibus o idoso foi agredido com socos e pedradas. Ele teve ferimentos em várias partes do corpo.

De acordo com testemunhas, Adbo estaria armado e fez ameaças contra uma mulher que presenciou as agressões.

Ele fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada e orientou o idoso a registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, ele recusou atendimento médico. Até o momento da publicação, Abdo não foi preso.