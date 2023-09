fiqueemcasa: Bolsonaristas usam redes sociais para incentivar boicote ao 7 de Setembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal (PL), estão utilizando as redes sociais para promover uma campanha de boicote aos tradicionais desfiles do Dia da Independência, que ocorrerão no próximo dia 7 de Setembro. A hashtag #FicaEmCasa, inicialmente utilizada durante a pandemia para encorajar as pessoas a permanecerem em casa e conter a propagação do vírus da COVID-19, foi deturpada e agora é empregada como um meio de incentivar a ausência nos desfiles cívicos.

A campanha ganhou força nas redes sociais nos últimos dias, à medida que apoiadores de Bolsonaro compartilharam mensagens incentivando a não participação nos eventos do 7 de Setembro em todo o país. A utilização da hashtag é vista como um ato de protesto contra o governo atual e suas políticas, bem como uma forma de expressar descontentamento com as Forças Armadas Brasileiras.

Além de promover o boicote aos desfiles, os apoiadores bolsonaristas também têm direcionado críticas e ataques às páginas oficiais das Forças Armadas Brasileiras nas redes sociais. Esses ataques têm gerado debates acalorados e tensões no ambiente digital.