Funcionário de loja de fogos teve 60% do corpo queimado

Um grave incêndio ocorrido na sexta-feira, dia 8, em uma loja de fogos de artifício localizada na Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste, resultou em queimaduras graves em Higor José de Jesus, de 27 anos. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de diversas cidades da região, incluindo Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba, Nova Odessa e Americana.

O fogo, que teve início no final da tarde, rapidamente se alastrou, causando a interdição de três casas vizinhas à loja de fogos de artifício pela Defesa Civil, em medida preventiva para evitar possíveis danos e garantir a segurança dos moradores.

O incêndio também teve como consequência o desabamento do teto do estabelecimento, resultando na completa destruição do local. As chamas, intensas e de difícil controle devido à natureza dos materiais armazenados, exigiram uma ação coordenada das equipes de bombeiros que trabalharam arduamente para conter o fogo e evitar que se espalhasse para as residências circundantes.

O jovem sofreu queimaduras severas em cerca de 60% do corpo, afetando áreas como braços, pernas, costas, rosto e o olho esquerdo. Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Sumaré às 0h deste sábado(9) onde recebe tratamento médico especializado.