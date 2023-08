Gestão Chico Sardelli já recapeou o equivalente a mais de 50 campos de futebol

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana intensificou os trabalhos de recapeamento nos últimos dois anos e meio. São 415.023 metros quadrados de recapeamento asfáltico, o equivalente a 50 campos de futebol. Ao todo, 78 vias de diversos bairros receberam a melhoria desde 2021.

Já com relação à pavimentação, foram executados neste mesmo período 38.490 metros quadrados em 18 ruas e avenidas.

Os sete primeiros meses de 2023 superam os dois anos anteriores juntos, sendo recapeados 236.672,63 metros quadrados. Também foram pavimentados 6.289,65 metros quadrados. Em 2021, foram recapeados 68.512 metros quadrados e pavimentados 14.998. No ano passado, 109.838 metros quadrados foram recapeados e 17.202 pavimentados.

“Essa é uma das maiores demandas do nosso município e estou extremamente feliz por tudo que nossa gestão vem fazendo para recuperar o asfalto de nossa cidade. Os números mostram o quanto estamos trabalhando e esse é mais um motivo para comemorarmos neste mês do aniversário de Americana”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Destaca-se que grande parte do recapeamento realizado nesse período contou com a fresagem prévia, ou seja, a remoção do asfalto velho antes da aplicação da nova massa asfáltica na espessura de 4 centímetros, o que garante maior durabilidade ao serviço.

Americana investiu R$ 35.288.387, sendo R$ 30.194.764 em recapeamento e R$ 5.093764 em pavimentação, nos trabalhos na recuperação da malha viária nos últimos dois anos e meio. Os investimentos foram feitos com recursos próprios e também por meio de convênios e programas do Governo do Estado.

“Vale ressaltar, que estão em andamento mais dois contratos de recapeamento, que totalizará mais 57 vias recapeadas, além dessas 78 já finalizadas, investindo mais R$ 34 milhões em mobilidade urbana”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Estão em andamento atualmente a pavimentação das ruas Guilherme Schimidt, Francisco Facão, Quinto Ferramola e Alexandre Giorgette, todas na Região da Praia Azul, totalizando mais R$ 4.404.390 em investimentos.

Já as ações de recapeamento estão sendo realizadas na região do São Luiz e também do Morada do Sol e Parque das Nações.