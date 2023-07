Governo Lula envia R$ 1 milhão para segurança nas escolas de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (24) que a Guarda Municipal de Americana (Gama) foi contemplada com uma verba de R$ 1 milhão pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT). O valor será utilizado para adquirir veículos e realizar ações cujo objetivo final é o enfrentamento da violência nas escolas, o desenvolvimento integral da comunidade, trabalhar o conceito de busca ativa e buscar a resolução pacífica de conflitos e comunicação não violenta.

A proposta aprovada pelo governo federal engloba a aquisição de quatro veículos para intensificar o patrulhamento ao redor das escolas do município: três viaturas modelo SUV e uma pick-up de cabine dupla. Além disso, consta no projeto a realização de 56 horas de capacitação, com oficinas de prevenção à violência, ação que estará fundamentada em um diagnóstico do problema da segurança nas escolas locais. O valor total do projeto é de R$ 1.027.044,93, sendo R$ 1 milhão da União e o restante, contrapartida da Prefeitura.

Todo o trâmite para o envio da documentação necessária e aprovação do projeto foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.

O prefeito ressaltou a importância deste investimento. “Nossa gestão teve uma atuação imediata com relação à segurança nas escolas, mas segue com as ações neste sentido. O investimento conquistado é muito importante, pois permite ampliar ainda mais o trabalho que nossa Gama tem realizado com tanto carinho e profissionalismo”, comentou.

“Nosso intuito é desenvolver conhecimentos dentro da proposta de Policiamento Comunitário e Policiamento Orientado para o Problema, de forma que o agente possa encontrar soluções criativas e diferenciadas que promovam a articulação entre todos os envolvidos na problemática (forças de segurança, comunidade escolar e sociedade), por meio de oficinas de proximidade com a população que possibilitem a criação de espaços de diálogo”, salientou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurelio da Silva.

Com isso, pretende-se realizar intervenções viáveis e eficazes para tornar o ambiente escolar mais seguro e adequado ao aprendizado e à socialização de crianças e adolescentes. Os treinamentos visam capacitar os agentes de segurança para que promovam a aproximação junto à comunidade por meio de prática esportiva, oficinas pedagógicas e lúdicas em parceria com outras secretarias do nosso município e sociedade civil, aumentando a confiança nas instituições de segurança e seus agentes.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou a conquista. “É uma grande alegria anunciar mais esse investimento, principalmente na área da segurança das nossas crianças. Seguimos trabalhando para garantir mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

“A possibilidade de ampliar o investimento no Núcleo de Segurança Escolar é motivo de muita satisfação para a Educação de Americana. Com este aporte, a iniciativa proposta rapidamente pelo prefeito Chico Sardelli para assegurar o direito das crianças à educação, entra agora em uma nova fase”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.