“Heróis Mirins do HM” ultrapassa marca de 100 cirurgias eletivas pediátricas

Americana (SP) já tem mais de 100 “Heróis Mirins do HM” com certificado de coragem. No último sábado (19), o projeto de humanização voltado ao público infantil do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” atingiu a marca de 105 cirurgias eletivas pediátricas.

As 10 crianças que participaram desta edição especial do “Heróis Mirins do HM” foram alojadas em dois quartos, onde as equipes de enfermagem fazem o trabalho pré-operatório de avaliação dos sinais vitais e anamnese – aferição de temperatura, da oxigenação sanguínea, dos batimentos cardíacos e conversa com os pais para saber se a criança está resfriada, com tosse, febre ou se possui alergia a algum medicamento.

Dali até o meio da tarde, foram encaminhadas ao Centro Cirúrgico, onde foram submetidas a cirurgias de pequena ou média complexidade. E o rito foi o mesmo: as crianças ganharam fantasias de super-heróis, andaram no carrinho elétrico, foram presenteadas com lanches especiais, kits para colorir (caderno e conjunto de lápis) e o Certificado de Coragem.

O centésimo “Herói Mirim do HM” foi Henry Alexandre dos Santos, 5 anos, garoto sagaz e comunicativo que contou que frequenta a pré-escola e que seu melhor amigo é “o Miguel”. “E eu gosto do Homem de Ferro”, frisou. Sua mãe, Allanis dos Santos, 25 anos, aprovou a iniciativa. “Super legal porque entretém, tira o medo e a ansiedade da criança”, contou.

“Esta edição é um marco do ‘Heróis Mirins do HM’, projeto que, apesar de ter apenas quatro meses, já se tornou o carro-chefe entre as nossas ações de humanização. Sem dúvida, o universo dos super-heróis traz consigo uma magia que, no caso das crianças, ameniza o medo hospitalar”, declara Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, projeto Americana.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é a organização social responsável pela administração do HM, da Unacon e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

“A humanização é prioridade em nosso Hospital Municipal. Tornar o momento da cirurgia mais leve para nossas crianças é, sem dúvida, muito importante para a recuperação delas”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Os outros Heróis Mirins participantes desta edição comemorativa do projeto foram: Said, Yure, Dominic, Isadora, Vinícius, Benjamin, Ryan, Pedro Henrique e Matheus.

Adesão e carinho dos colaboradores

Uma parte considerável do sucesso do “Heróis Mirins do HM” está relacionada ao envolvimento e à simpatia que os funcionários do hospital nutrem pelo projeto.

A técnica de enfermagem Lúcia Helena Lenhare, que também é formada em pedagogia, esbanja sensibilidade no trato com as crianças participantes do Heróis Mirins.

“Agora, vamos limpar essas lágrimas, aqui não tem injeção. Aqui só tem surpresa legal”, disse a técnica de enfermagem a uma das crianças que iniciava um choro tímido.

Já o enfermeiro Lucas Lima Santos exibe polivalência, ora empurrando macas, ora conferindo documentos dos pacientes, ora entregando a máscaras do Homem de Ferro, ora pilotando o carrinho elétrico ou fotografando as crianças. “Aqui a gente vai de 0 a 100 Km”, brincou, fazendo menção à versatilidade.

Renê Gonçalves da Silva, colaborador da Chavantes do setor de Serviços Gerais, garantia o brilho de um dos símbolos do projeto: o charmoso carro miniatura (réplica de um Mercedes Benz) que aos sábados transporta as crianças até o Centro Cirúrgico. “Esse projeto é muito legal porque faz a diferença na vida das crianças”, afirmou. “Então, a gente tem que deixar esse carrinho limpinho e cheiroso”.

O projeto

O “Heróis Mirins do HM” começou em maio e sempre acontece aos sábados, com a realização de cirurgias eletivas de pequena e média complexidade.

O objetivo da iniciativa é acolher os pacientes pediátricos, criando um ambiente mais lúdico e divertido, e, dessa forma, diminuir o estresse e o medo hospitalar das crianças.