Homem agride cachorra pinscher dentro de elevador de condomínio em Americana

Uma cachorra vítima de maus tratos foi resgatada nesta quinta-feira(13), em um condomínio no bairro Cariobinha, em Americana. Participaram da ação a ativista Luisa Mell e a equipe do delegado Bruno Lima.

As agressões ocorreram dentro do elevador do prédio. O homem levanta o animal da raça pinscher pela coleira e dá diversos golpes. Com a força das agressões a cachorrinha gira no ar presa pela coleira. As imagens foram gravadas pelo circuito interno do condomínio.

Com a chegada das equipes, a proprietária do animal disse que não sabia das agressões e que o homem nas imagens é seu namorado, morador de Campinas. Ela ficou assustada ao ver as imagens.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária e o animal foi devolvido para a dona. Uma organização não governamental da cidade vai acompanhar a situação do animal.

O homem ainda não foi localizado. A pena para crimes deste tipo varia de dois a cinco anos de prisão.

Veja o vídeo: