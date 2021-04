Homem briga com a esposa e coloca fogo em casa na Vila Bertini

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem ateou fogo na própria casa após discutir com a esposa na noite desta segunda-feira(19), em Americana. De acordo com informações, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h50, na Rua João Damiane, na Vila Bertini, em Americana.

As informações preliminares dão conta de que o homem teria colocado fogo nos móveis após a discussão com a mulher. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o local tomado pelas chamas. Ninguém se feriu.

O homem fugiu do local, mas foi localizado pela polícia e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.