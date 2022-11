Homem é agredido por seis seguranças durante “Mega” Show da rádio Notícia FM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem procurou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência após ser agredido por seus seguranças durante o evento “Mega Show” da Rádio Notícia FM, de Americana. O registro foi feito nesta quarta-feira(9).

De acordo com o relato, o homem estava no camarote da festa que aconteceu no Parque de Eventos CCA, quando, ao pedir licença para um homem, foi iniciada uma discussão. Os seguranças entraram na briga e levaram ele para fora do evento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima no chão recebendo chutes dos seguranças contratados pela rádio. Ele também relatou que recebeu socos e golpes de cacetete.

O homem agredido recebeu atendimento médico e pode perder a visão. Ele passou por exame de corpo de delito.

O Portal de Americana procurou a rádio Notícia para comentar o caso, mas não houve retorno até a publicação. O espaço segue aberto para o posicionamento.