Homem mata cunhada de 17 anos com golpes de faca

Uma adolescente de 17 anos foi morta pelo cunhado na noite deste sábado (27), em Americana. Kauane Cordeiro de Campos morreu após ser esfaqueada.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 21h houve uma discussão entre a adolescente e o seu cunhado identificado como Jorge Luiz da Silva Toledo, de 23 anos.

Durante a discussão, a jovem desferiu dois socos no rosto do cunhado, que, em seguida pegou uma faca. Kauane correu para a cozinha do imóvel e também pegou outra faca.

Os dois saíram para a rua Serra da Saudade e o rapaz golpeou a vítima. A adolescente foi atingida no tórax e no ombro esquerdo.

Ela chegou a ser socorrida pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal (HM), porém não resistiu. De acordo com a guarda, o marido da vítima identificado como Douglas da Silva Santos, de 26, presenciou o fato também foi detido. Os dois foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde ficaram presos.