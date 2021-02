Homem morre após ser atropelado por idosa de 86 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na manhã desta segunda-feira(15), o zelador Benedito Aparecido Antonio Codogno, de 60 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste.

No dia 27 de janeiro, Benedito foi atropelado por uma idosa de 86 anos. De acordo com o registro policial, a idosa fazia a manobra para sair na rua Rosé Alex de Barros, no Jardim Paulista, quando atingiu a mobilete que era conduzida pela vítima.

Ele foi socorrido para Pronto Socorro Dr. Edison Mano e posteriormente transferido para o hospital onde permaneceu internado até ontem.

Benedito morava na Vila Sartori e era casado com Magali Aparecida Ferreira Codogno. Ele deixa a filha Ana Carolina.

O velório está sendo realizado Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento acontece no Cemitério Campo da Ressurreição.