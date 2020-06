Homem morre em acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

Um homem de 48 anos morreu na manhã desta quinta-feira(25), após sofrer um acidente de trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz SP-304, em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o acidente aconteceu por volta das 7 horas nas proximidades do aeroporto municipal, no sentido Piracicaba.

“Após solicitação via fone, as viaturas de resgate e incêndio se deslocaram até o local, onde se deparou com uma moto caída e uma vítima ao solo, o trânsito já estava parado e policiamento rodoviário no local. Ao acessar a vítima do sexo masculino, foi constato óbito por morte evidente”, afirmou a corporação.

“Após receber informações do local percebemos uma segunda vítima, que também conduzia uma motocicleta, no qual tinha uma contusão no ombro e estava consciente e orientada, a mesma recebeu os primeiros atendimentos do bombeiro e foi conduzia ao PS(pronto-socorro) pela viatura de resgate da CCR”, disse a nota do Corpo de Bombeiros.

A segunda vítima, de aproximadamente 32 anos, disse que conduzia sua motocicleta sentido Piracicaba quando sentiu um impacto na sua traseira e não viu mais nada.

A identidade das vítimas não foi divulgada.