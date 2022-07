Homem passa mal, abre porta do carro, cai na pista e morre atropelado na SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem morreu atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (19), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações, a vítima identificada como Robson Mirandola seguia pista sentido Piracicaba, quando na altura do km 136, passou mal e parou seu carro. Ele abriu a a porta do carro e acabou caindo na pista.

Um caminhão basculante de uma empresa de terraplenagem que trafegava na via não conseguiu desviar e ele foi atropelado. O caminhão ficou atravessado na rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Polícia Científica estiveram no local, onde o óbito foi constatado.

Conhecido como Nequinha, o homem era casado com Débora Galdino e morava em Americana