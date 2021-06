Homens são a maioria dos mortos por covid-19 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os homens são a maior parte das vítimas da covid-19, em Americana. É o que mostra o balanço divulgado pela Prefeitura de Americana nesta quarta-feira(23), com base nos registros de março a dezembro de 2020. No período ocorreram 221 mortes. Hoje número já é de 643 óbitos.

Segundo o documento da secretaria de Planejamento – Unidade de Estatística e Análise Sócio Econômica, 83 mulheres morrem em decorrência da doença contra 138 pessoas do sexo masculino. 37,6% dos óbitos foram de mulheres e 62,4% homens.

No mesmo período, a maior parte das vítimas são de 60 a 69 anos, seguida de 70 a 79. Há apenas uma morte registrada de 20 a 29 anos. “Os óbitos ocorridos em 2020 mostram uma concentração na faixa-etária de 60 anos ou mais, 70,1% conforme o ocorrido em todo território nacional, observando ainda que na faixa entre 50 a 59 anos tivemos 17,7% do total de óbitos no município”, aponta o documento que o Portal de Americana teve acesso.

QUADRO GERAL

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 21.734 casos positivos, sendo 82 internados, 643 óbitos, 606 em isolamento domiciliar, 20.403 recuperados e 178 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 37.575 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.