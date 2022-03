Horóscopo: Veja as previsões para os signos em março

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mês de março se inicia enquanto o Sol está transitando pelo signo de Peixes, o mais sensível e espiritualizado do zodíaco. Porém, isso não significa que esse será um momento absolutamente pacífico e harmonioso. O alinhamento que está acontecendo entre Vênus e Marte há algumas semanas continua nos influenciando, agora sob a influência do signo de Aquário, que é conhecido pelo seu espírito questionador e revolucionário.

No fim do mês, o Ano Novo astrológico promete renovar as energias e trazer muito movimento. Esse novo ciclo se inicia no dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries – o primeiro signo do zodíaco. Quer entender mais sobre essa influência? A astróloga Vic Costa, do Astrocentro, conta sobre o horóscopo mensal de março de 2022. Confira:

Áries

O alinhamento planetário que está acontecendo entre Vênus e Marte (o regente de Áries), impacta significativamente a vida das pessoas desse signo em março. Esses planetas começam o mês transitando lado a lado pelo signo de Capricórnio, fazendo com que o nosso olhar esteja aguçado para os detalhes. Apesar de proporcionar uma capacidade de organização que é benéfica para o trabalho, a influência desse signo evidencia alguns traços desafiadores dos arianos, como a teimosia e o criticismo.

Porém, esses dois astros ingressam em Aquário logo no fim da primeira semana do mês, desencadeando um alto fluxo de energia mental, que eleva a nossa capacidade de raciocínio. A criatividade e a curiosidade impulsionadas pela influência aquariana direciona os nativos de Áries a enxergar as coisas por um novo ponto de vista, mais compreensivo, mas também mais determinado.

A influência do Sol em Peixes te leva a perceber quais são as suas vontades mais profundas e quais são os pontos da sua vida que não estão de acordo com quem você é e com o que você realmente almeja. Com a entrada do Sol no seu signo no dia 20 de março, inicia-se o ano novo astrológico. Sendo assim, esse é o mês ideal para refletir sobre suas ambições e metas e começar a caminhar em direção a elas.

Além disso, as energias piscianas tendem a impulsionar alguns comportamentos e sentimentos que são sabotadores. Os hábitos que não estão te fazendo bem se tornam mais evidentes e é preciso tomar cuidado para não ceder à autossabotagem. O lado bom dessa influência é que se torna mais fácil identificar os comportamentos que precisam ser superados para dar espaço para coisas novas que serão importantes para o seu processo de evolução.

Touro

Para as pessoas de Touro, as primeiras semanas de março tendem a ser desafiadoras, devido à quadratura que estará se formando entre Saturno em Aquário e Urano, que está posicionado no seu signo. Esses dois astros despertam tendências opostas: você percebe a necessidade de fazer algumas mudanças a nível pessoal que impactam sua vida, mas ao mesmo tempo se sente reprimido pelo contexto em que está.

O interessante é que, ainda que se sintam um pouco presos em determinada situação, os taurinos tendem a se sabotar para manter-se nelas. A verdade é que, apesar de parecer (e realmente ser, em outros sentidos) muito forte, os nativos de Touro têm muito medo das mudanças e preferem permanecer em sua zona de conforto.

A partir do dia 7 de março, o alinhamento entre Vênus (planeta regente de Touro) e Marte em Aquário te ajuda a tomar coragem para “fazer acontecer” aquilo que você realmente almeja. Como as energias aquarianas são relacionadas a grandes transformações, você será direcionado a pensar em novas perspectivas e possibilidade, e a enxergar a importância de se dedicar ao processo de evolução – ainda que seja um pouco desconfortável.

Além disso, a forte influência de Peixes durante todo esse mês faz com que você sonhe mais alto e perceba, de forma mais nítida, aquilo que realmente faz sentido para você, o que te inspira e te motiva a viver. Por isso, as energias piscianas podem desencadear um bom momento no trabalho, mas é preciso deixar fluir sua criatividade, expor suas ideias e ter iniciativas para colocá-las em prática.

Gêmeos

O mês de março é fortemente marcado pelas energias piscianas, devido ao trânsito do Sol e de Júpiter, além da lunação que acontece em Peixes. Porém, o que mais afeta os geminianos é a entrada de Mercúrio (seu planeta regente) em Peixes no dia 9, o que pode despertar uma atmosfera tensa e melancólica.

Essas vibrações mais baixas podem atingir os geminianos porque todos esses astros em Peixes estão formando uma quadratura com o seu Sol Natal. Na prática, isso significa que a sensibilidade e a espiritualidade piscianas podem despertar sentimentos difíceis de lidar.

Você também tende a se sentir impaciente com o excesso de “mimimi” em seus relacionamentos. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não desmerecer e invalidar os sentimentos das pessoas com quem você se relaciona. Não é justo buscar compreensão se você não tenta entender o ponto de vista do outro – o diálogo é um movimento de troca.

Apesar desses desafios, a influência de Peixes pode beneficiar a vida profissional, principalmente através de novas oportunidades, novos contatos ou parcerias. Esse também é um bom momento para investir em cursos profissionalizantes. O posicionamento do seu regente te leva a trabalhar de forma mais inspirada e você se sente motivado a se superar – apenas tenha cuidado com a tendência de comparar o seu processo com o de outras pessoas.

Câncer

A sensibilidade é uma das palavras mais apropriadas para resumir o mês de março para os cancerianos, devido à forte influência de Peixes (que é um signo de água assim como o seu). Desde fevereiro, o Sol e Júpiter estão transitando por Peixes e Mercúrio se junta à eles no dia 9. Tudo isso indica um período muito movimentado, em que as emoções estarão à flor da pele.

Além disso, a Lua nova que acontece no segundo dia do mês também acontece em Peixes. Como a Lua é o astro regente de Câncer, esses primeiros dias do mês serão marcados por um grande fluxo de pensamentos e sentimentos que podem acabar fazendo com que você não enxergue com clareza o que está acontecendo.

Sendo assim, é preciso ter cuidado com enganos e frustrações. A boa notícia é que as energias piscianas te ajudarão a desenvolver sua espiritualidade e refletir sobre a sua filosofia de vida. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.

Apesar disso, a sua sorte está em alta neste mês e você tende a se surpreender com o seu desenvolvimento no trabalho. Dê ouvidos aos seus insights e reconheça o poder da sua sabedoria interior. É preciso ter cuidado para não deixar que a vergonha e suas inseguranças te levem a limitar suas próprias ideias.

A partir do dia 20, quando acontece o ano novo astrológico, você conseguirá compreender melhor os seus sentimentos e pensamentos. Além disso, a entrada do Sol em Áries desperta sua inspiração e iniciativa para começar a colocar novos projetos em prática – tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional.

Leão

É preciso tomar cuidado com a perda de energia com coisas desnecessárias. A oposição que está se formando entre Saturno e o Sol (regente de Leão) no começo do mês prejudica a vitalidade, deixando os leoninos vulneráveis a doenças e, principalmente, ao esgotamento mental. Por isso, dormir corretamente, se alimentar bem e não se sobrecarregar é fundamental nesse mês.

A constante pressa que você sente no dia a dia pode acabar fazendo com que essas necessidades básicas sejam colocadas no fim da sua lista de prioridades. Além desse aspecto desafiador que está envolvendo o seu planeta regente, a presença do Sol em Peixes até o dia 20 de março te leva a desacelerar (e não adianta tentar manter o ritmo na marra!) e a aprender a reconhecer os seus limites para respeitá-los.

Além disso, sua sensibilidade é evidenciada pelas energias piscianas, o que te deixa mais carinhoso e compreensivo em seus relacionamentos. Porém, com as emoções à flor da pele, é preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal (e reagir mal) e também para não buscar válvulas de escape que te distraiam da realidade: como prender-se à jogos ou seriados, ou comer e beber exageradamente.

Os últimos dez dias de março, em especial, são benéficos para colocar em práticas novos projetos, expor ideias e tomar iniciativas para construir o que você deseja em sua vida pessoal e profissional. Isso acontece devido à entrada do Sol em Áries no dia 20, que marca o ano novo astrológico e te direciona a se conectar com sua força interior.

Virgem

Para os nativos de Virgem, março se configura como um mês em que haverá desenvolvimento da sua habilidade de dialogar. Você estará mais disposto a explicar suas com paciência e a ouvir o outro com empatia. Por isso, esse tende a ser um mês bastante favorável para parcerias amorosas ou profissionais.

Por outro lado, tudo vai acontecer enquanto os seus sentimentos estiverem à flor da pele, então é esperado que você se sinta frustrado ou irritado com mais facilidade nesses próximos dias. Essa intensidade emocional é um dos efeitos causados pelo trânsito do Sol de Peixes, que é o signo oposto complementar de Virgem.

Essa noção de complementaridade significa que os piscianos têm alguns traços que você leva certo tempo para desenvolver, e vice-versa. Enquanto Peixes é caracterizado pela sensibilidade e pela espiritualidade, os virginianos são conhecidos por serem mais frios e céticos.

Isso significa que a entrada de Mercúrio, planeta regente de Virgem, em Peixes (além da lunação que acontece neste signo) no mês de março pode trazer alguns desafios, principalmente emocionais. Porém, eles também podem ser fonte de desenvolvimento pessoal, só depende da forma como você os acolhe.

A tarefa de olhar para dentro e acolher suas emoções não costuma ser algo fácil para os nativos de Virgem. Porém, é preciso ter consciência de que, evitando o reconhecimento do seu eu interior, você se distancia de si mesmo – passa a ter atitudes, pensamentos e sentimentos que não condizem com a sua essência e com quem você deseja ser.

Libra

O mês de março será especificamente especial para os nativos de Libra. Logo no começo do mês, Vênus (seu planeta regente) e Marte se alinham em Aquário. Esse é um signo de ar assim como Libra, o que indica um período de boa sorte, de inspiração e de atitudes assertivas.

Essas energias positivas também são influenciadas pelo alinhamento do Sol e de Júpiter no signo de Peixes. Além disso, a lunação que acontece no segundo dia do mês também acontece enquanto a Lua está transitando por Peixes! Tudo isso indica que esse período será propício para que os librianos transformem e aprimorem os hábitos e as crenças que estão te limitando.

Além disso, o trânsito de Mercúrio (em Peixes!!) durante as últimas semanas de março faz com que você consiga desenvolver melhor seu potencial no trabalho. Aproveite para pensar fora da caixa, e você terá novas percepções sobre antigos problemas. Porém, é preciso ter cuidado para não idealizar demais as coisas e acabar se decepcionando (no trabalho e também no amor).

A entrada do Sol em Áries no dia 20 de março estimula esclarecimentos no setor das relações, sejam elas amorosas ou societárias. Após muitas reflexões, realizadas enquanto esse astro estava transitando por Peixes, a força ariana te ajuda a expor suas ideias e a correr atrás daquilo que você quer construir.

Escorpião

Que os escorpianos são muito intensos, não é novidade para ninguém. A questão é que essa característica se torna ainda mais evidente nesse momento, porque a influência de Peixes durante todo o mês de março faz com que os nativos de Escorpião tenham dificuldade em conter seus sentimentos.

Durante as próximas semanas, é preciso ter muito cuidado para não deixar que tudo te afete profundamente. Você tende a levar tudo para o lado pessoal, sem se questionar sobre seus sentimentos antes de colocá-los para fora, em palavras ou atitudes.

É importante aprender a questionar essas ideias imediatas, porque nossas emoções costumam estar alteradas e, posteriormente, você percebe que enxergou a situação de forma muito mais “pesada” do que realmente é. Por isso, você pode aproveitar esse momento astrológico para refletir sobre aquilo que é realmente importante, para merecer seu tempo e sua energia.

Entre os dias 10 e 27 de março, Mercúrio estará formando uma conjunção com o Sol e com Júpiter em Peixes. Esse alinhamento planetário favorece a comunicação, nos deixando mais calmos e abertos emocionalmente para dialogar com empatia e paciência.

Sagitário

O mês de março é marcado pelas energias piscianas que te direcionam a desenvolver melhor a empatia, a conexão com seu eu interior e a sua espiritualidade. Além disso, as próximas semanas também trarão benefícios para os relacionamentos, favorecendo o diálogo.

O alinhamento entre Vênus e Marte passa a estimular as atividades sociais, as trocas e o desenvolvimento intelectual. A partir do dia 7, quando esses astros começam a transitar por Aquário, será um bom momento para investir nas suas próprias ideias, expressar seu potencial para o mundo e buscar crescimento profissional.

Porém, com toda a sensibilidade evidenciada pelo Sol e por Júpiter (seu regente) em Peixes, é preciso ter cuidado para que você não acabe lidando de forma hostil com alguém – isso é um sinal de que há algum incômodo interno que você não está prestando atenção. Quando algo te incomodar, tente não reagir imediatamente e procure respostas dentro de si mesmo.

Além disso, os trânsitos deste mês tendem a despertar alguns impulsos desafiadores, relacionados aos exageros que estão te fazendo mal. A dica de hoje é tentar reconhecer alguns hábitos que são, na verdade, formas de entorpecimento – como se prender a jogos ou seriados, comer compulsivamente ou ingerir álcool em excesso.

Capricórnio

A forte influência da Lua, do Sol, de Júpiter e de Mercúrio em Peixes neste mês te leva a olhar para dentro, mas é comum para os capricornianos resistir a esse processo. Por mais que seja difícil reconhecer e refletir sobre alguns sentimentos, traumas ou questões desafiadoras que você está vivenciando agora, é possível lidar melhor com eles por meio da conscientização. Fingir que eles não estão ali apenas te leva a agir de forma desgovernada.

Quando as energias piscianas são bem integradas, ficamos mais disponíveis emocionalmente para dialogar e resolver incompatibilidades nos relacionamentos. Porém, isso só acontece caso você esteja disposto a encarar suas emoções e a conversar sobre o que está se passando inteiramente.

Além disso, os primeiros seis dias de março são marcados por um alinhamento de Vênus, Marte e Plutão no seu signo. Esse aspecto se iniciou ainda em fevereiro e avança na primeira semana de março, sugerindo intensificação dos instintos sexuais. O encontro desses astros também evidencia a força de vontade, a disposição para se superar e para renovar a força interior.

A entrada de Vênus e de Marte em Aquário no dia 6 de março nos ajuda a renovar as energias, principalmente no campo mental. Porém, para evitar (ou para tratar) o esgotamento psicológico é preciso saber respeitar seu ritmo e descansar verdadeiramente (mesmo que seja apenas por um fim de semana), antes de retomar seus projetos com força total.

Aquário

Além das energias piscianas despertadas pelo posicionamento do Sol, de Júpiter e de Mercúrio no mês de março, Aquário também será um signo que recebe muita atenção agora. No dia 6, Marte ingressa no seu signo, movimento que só ocorre em média a cada dois anos. Como esse planeta vai estar junto a Vênus, os aquarianos podem esperar muitas movimentações em seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Por outro lado, mesmo que a conjuntura seja favorável para você, é preciso ter cuidado para não achar que tudo está “garantido” ou que você está mais esclarecido que outras pessoas. Saiba valorizar todos os processos e todas as pessoas que te ajudaram a se desenvolver, para que fosse possível chegar aonde você está hoje.

Para lidar bem com tanta energia, aproveite a influência de Peixes que aflora a sua espiritualidade para desenvolvê-la melhor. Você também pode se sentir tocado por causas sociais nesse momento, estando mais sensível para a condição de outras pessoas. Assim, ações de voluntariado (mesmo que em pequenas atitudes diárias) são uma boa forma de acolher essas energias.

Durante o mês, os aquarianos serão desafiados a respeitar mais seus limites – o que requer o reconhecimento deles. Você pode desenvolver a sua própria forma de cumprir suas tarefas. Não acredite que você só será bom em algo se fizer exatamente da maneira que outra pessoa faz – o que funciona para você pode não fazer sentido para o outro, e vice versa.

Peixes

O alinhamento entre Sol e Júpiter em Peixes que acontece durante as primeiras semanas do mês pode nos levar a olhar de forma vitimista para nós mesmos. Os piscianos, em especial, devem ter cuidado para que o apego aos seus sofrimentos não faça com percam tempo sentindo pena de si mesmos, quando poderiam já ter superado a situação.

Nesse período, é preciso ter atenção para os perigos decorrentes de exageros, que são motivados pela necessidade de fugir da realidade (o escapismo de Peixes). Tenha atenção com alguns vícios e compulsões que tendem a se tornar mais fortes nesse momento, sejam eles alimentares, gastos financeiros, abuso de substância e até mesmo os excessos envolvendo redes sociais e outras formas de entretenimento.

Porém, como Mercúrio está entrando em Peixes, a capacidade de introspecção (que já é característica dos piscianos) é facilitada e você consegue se conectar ao seu eu interior com mais facilidade. Esse é um ótimo momento para acolher seus sentimentos e entender melhor a si mesmo. Leve em consideração o seu contexto e os seus limites, mas também a sua responsabilidade por aquilo que você permite que permaneça em sua vida.