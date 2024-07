hospital unimed americana inaugura nova sala de tomografia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (26), o Hospital Unimed Americana inaugurou a nova Sala de Tomografia, com a presença de integrantes do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Técnica, supervisores e colaboradores.

O espaço atualizou o equipamento de tomografia computadorizada para o modelo Revolution ACT, da marca GE HealthCare, que oferece melhor qualidade de imagem e menor dose de radiação, proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes.

A ambientação da sala, destinada aos exames de pacientes internados no hospital e para agendamentos eletivos, também foi modernizada com projeto de iluminação e layout inspirado na natureza, com o objetivo de oferecer melhor acolhimento.

“A Unimed, sempre atenta ao mercado e às necessidades de nossos beneficiários, atualiza suas tecnologias periodicamente e considera fundamental que seus espaços sejam humanizados, sempre fortalecendo a segurança do nosso paciente”, detalhou o presidente do Conselho de Administração da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dr. Eduardo Miranda.

Por meio de imagens de alta resolução, o exame de tomografia computadorizada tem a finalidade de analisar várias partes do corpo, como ossos, cérebro, rins, fígado, pâncreas, pulmões, ovários, vias biliares e pleura.

O exame é útil para o diagnóstico de doenças, como acidentes vasculares cerebrais (AVC), embolia pulmonar, pneumonia, aneurismas, edema cerebral, derrame pleural, fraturas, hemorragias, entre outros.