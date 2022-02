Hurb oferece pacote completo para Orlando por R$999

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hurb, site especializado em viagens, lançou uma promoção de pacote completo para Orlando, nos EUA, por apenas R$999. Para aproveitar a promoção que é por tempo limitado, acesse o site clicando neste link.

O pacote inclui passagem área de ida e volta, com opções de saída de São Paulo e Rio de Janeiro e 7 diárias de hotel em Orlando.

A viagem é do tipo data aberta e o cliente pode escolher com a Hurb as opções de data da viagem entre 01 de Agosto de 2024 a 30 de Novembro de 2024, exceto em semanas de feriados e eventos na cidade de origem ou de destino.

Há ainda outras opções com mais diárias e saídas de outros locais.

O pacote inclui:

Aéreo: Passagem aérea de ida e volta entre a cidade de origem e Orlando – Aeroporto Internacional de Orlando (MCO), em classe econômica, podendo haver conexão e/ou escala.

Bagagem: Este pacote permite levar uma bagagem de mão com até 10 quilos. Desta forma, você poderá levar uma mochila ou bolsa (que deverá ser acomodada debaixo do seu assento) e uma bagagem de mão (que deverá caber no compartimento superior do avião).

Hospedagem: A hospedagem será definida pelo Hurb de acordo com a disponibilidade e tarifário promocional dos parceiros locais. O pacote não inclui transfer.

