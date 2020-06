Idosa de 82 anos morre por coronavírus em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (19) o registro do falecimento nesta data de uma idosa de 82 anos por Covid-19, moradora do Parque Novo Mundo, que estava internada em hospital particular desde o dia 8 de junho. A paciente tinha doença cardiovascular crônica e câncer.

Americana registrou também mais um óbito suspeito de Covid-19. Um homem de 29 anos, morador do Jardim da Balsa, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 12 de junho, faleceu na noite desta quinta-feira (18). O paciente não apresentava comorbidades anteriores e o resultado do Instituto Adolfo Lutz ainda é aguardado. De acordo com a família, David Martins testou positivo para coronavírus através de um teste rápido.

O boletim atualizado traz ainda mais 11 novos resultados positivos de Covid-19, sendo todos de exames PCR. Os novos casos registrados são: uma mulher de 50 anos, do Jaguari, que está curada; um homem de 23 anos, do bairro Monte Carlo, que está em isolamento domiciliar; um homem de 46 anos, do Centro, que está curado; um homem de 22 anos, do Guanabara, que está curado; uma mulher de 65 anos, da Chácara Machadinho, que está em isolamento domiciliar; um homem de 55 anos, do Campo Verde, que está internado no Hospital Municipal; uma mulher de 47 anos, da Vila Bertini, que está internada em hospital particular; um homem de 64 anos, do Zanaga, que está internado em hospital particular; um homem de 63 anos, do Jardim Boer, que está internado no Hospital Municipal; um homem de 49 anos, do Jardim Thelja, que está internado no Hospital Municipal; uma mulher de 81 anos, do Jardim Paraíso, que está internada em hospital particular.

O município registrou também mais 17 novos casos suspeitos, sendo que 12 estão em isolamento domiciliar e cinco internados. No Hospital Municipal, estão os seguintes pacientes: uma mulher de 59 anos, do Residencial Tancredi; um homem de 63 anos, do São José; um homem de 48 anos, do Jaguari; uma mulher de 67 anos, do Jardim Brasília. O quinto novo paciente suspeito internado é um menino de 11 anos, do bairro Nova Americana, que está em hospital particular.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 284 casos positivos, sendo 17 óbitos, 13 internados, 60 em isolamento domiciliar e 194 curados; 139 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo um óbito, 19 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 743 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.