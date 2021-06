Idosa deixa cachorro trancado uma hora em carro enquanto faz compras em shopping de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma idosa trancou um cachorro da raça poodle dentro de um veículo e foi fazer compras em um shopping de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quarta-feira(9).

O animal ficou cerca de uma hora trancado dentro do carro modelo Renalt/Sandero.

Um cliente que passava pelo estacionamento acionou a segurança do shopping que foi até o local. O carro estava trancado e o cachorro estava afobado e agitado.

Os seguranças e um bombeiro do shopping permaneceram no local até a chegada da proprietária para orientação. Ela justificou que o animal ficaria agitado dentro do estabelecimento, por isso deixou ele no veículo. “É a primeira vez que faço isso”, afirmou ela.

Não houve registro de ocorrência.