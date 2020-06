Idoso de 78 anos com coronavírus recebe alta da UTI em Americana

Ele é a segunda alta da UTI do HSH esta semana. No dia 11 o sr. Josevan também teve sua alta médica. Relembre aqui.

Edson Rebecca, de 78 anos, ficou cerca de 35 dias internado no Hospital São Francisco após ser diagnosticado com o Covid-19. Nesta sexta-feira(12), ele recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

Mais um idoso de Americana recebeu alta neste final de semana pós se recuperar do coronavírus. Morador do Parque Novo Mundo foi aplaudido pelos profissionais do hospital.