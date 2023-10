Influencer bolsonarista morre uma semana após renunciar à “prática homossexual”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (12) a influencer Karol Eller, conhecida por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi encontrada morta, em São Paulo. A notícia foi confirmada por parlamentares, incluindo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros membros da família Bolsonaro.

“Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares”, escreveu Nikolas no X (antigo Twitter).

A morte de Karol Eller foi comunicada através das redes sociais, onde a influencer havia publicado mensagens anteriormente, expressando sentimentos como “perdi a guerra” e mencionando sua dedicação à pátria. Em setembro, ela anunciou ter “renunciado à prática homossexual” e a “vícios e desejos da carne” após participar de um retiro religioso, consolidando sua posição como apoiadora da família Bolsonaro ao se filiar ao Partido Liberal (PL) em agosto.

Deputados como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Nikolas Ferreira expressaram pesar pela perda, pedindo respeito à história de Karol Eller e conforto para seus familiares. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também lamentou a morte, destacando as qualidades da influencer e solicitando orações pela sua alma e pelo consolo dos entes queridos.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) desempenha um papel crucial na sociedade ao oferecer apoio emocional e prevenção do suicídio. Com uma equipe de voluntários treinados, o CVV proporciona um espaço acolhedor para indivíduos que enfrentam desafios emocionais, solidão ou crises pessoais. Através do telefone 188, chat online, e-mail e atendimento pessoal em algumas localidades, o CVV disponibiliza um canal confidencial e não-julgador para aqueles que buscam ajuda.