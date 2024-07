IRA! leva 15 mil pessoas ao CCL na abertura do 2º “Rock Day Festival”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com público rotativo de cerca de 15 mil pessoas, o CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebeu o show do IRA! na noite desta sexta-feira (19). Os clássicos da banda paulistana marcaram a abertura da segunda edição do “Rock Day Festival” em Americana.

O evento continua neste sábado (20) com mais quatro apresentações a partir das 15h. A entrada é solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão para o Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293.

Confira a programação:

15h – DJ Viny Blanco

16h – Capitão Rock

18h – Samara Bueno e Banda

20h – Confisco – Tributo a Charlie Brown Jr

A praça de alimentação conta com os seguintes estabelecimentos: Buenos Burguer, Pastel Poco Loco, Fernando Crepe Suíço, Viva Espetos, Churros Pasconita, Brasa Burguer, Batata da Onda, Dr. Chapa e Padaria Dona Vitória. Além deles, também estão presentes as cervejarias Dama Bier, Kalango, Seven Hands, Hoffen, Marés e HopBeer.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com coprodução da Bokme! Produções.