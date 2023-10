Jovem de 29 anos morre em capotamento na Rodovia Luiz de Queiroz em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um trágico acidente na madrugada deste domingo resultou na morte de Maycon Rafael Souza da Silva, de 29 anos, após o capotamento de seu veículo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o incidente ocorreu por volta das 3h30 no km 126, no sentido Rodovia Anhanguera, na região do Jardim Alvorada. Maycon conduzia um Veloster ano 2012 quando perdeu o controle da direção, capotou e colidiu contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegarem ao local, constataram o óbito do jovem. A Polícia Técnica realizou a perícia no local do acidente, enquanto o corpo de Maycon foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias precisas que levaram ao acidente serão investigadas pela Polícia Civil (PC). A comunidade lamenta a perda e aguarda esclarecimentos sobre as causas do trágico ocorrido.