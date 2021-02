Jovem empreendedor vende ração para animais de rua nos semáforos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um rapaz morador de Sumaré teve uma ideia diferente: vender ração animal para cães de rua nos semáforos da cidade. A ação repercutiu no Instagram e ele já conseguiu mais de 20 mil seguidores.

Lucas Schmidt, que se define como um jovem ambulante e empreendedor, decidiu vender as porções de ração para empreender e ainda ajudar os animais. “Ao mesmo tempo que eu trabalho/empreendo, eu ajudo a chamar a atenção das pessoas, fazendo com que elas se sensibilizem para esta causa”, diz o rapaz no Instagram.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Lucas comercializa porções de 50 gramas de ração por R$1,00. Em uma postagem ele elenca os ‘benefícios’ do seu empreendedorismo. “Fácil de carregar e muito prático. Você pode levar na bolsa, no carro, na mochila. Eu te ajudo, você me ajuda e nós ajudamos os animaizinhos”, defende o empreendedor.

A postagem com as fotos da ação já recebeu mais de 5 mil curtidas.

OUTRAS AÇÕES

O jovem já fez outras vendas semelhantes. Ele já vendeu barrinhas de chocolates com a placa “Precisa-se de clientes com ou sem experiência” e paçocas com um “super desconto”. Em uma plaquinha ele oferecia o produto por R$5,00, mas se o cliente sorrisse ele fazia o doce por apenas R$1,00.

Ele compartilha as ações através do Instagram no @lucasschmidt_g (veja aqui)